Sapadere'ye 'ünlü' işletmeci! İhaleyi 2,5 milyon TL’ye Kerim Ünlü aldı

Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'nin kuzey yamacında yer alan doğa harikası Sapadere Kanyonu'nun ihalesini Ünlü Grup sahibi Kerim Ünlü aldı.

Sapadere'ye 'ünlü' işletmeci! İhaleyi 2,5 milyon TL’ye Kerim Ünlü aldı
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ALPER KUTAY

ALANYA'NIN saklı cenneti olarak adlandırılan Demirtaş Mahallesi’nin kuzey yamaçlarındaki Sapadere Kanyonu, Alanya Belediye Encümeni tarafından 13 Haziran’da ihaleye çıkartılmıştı ve ihaleyi kazanan Elazığ menşeli bir firma, 2 milyon 400 bin TL ile ihaleyi aldığını kamuoyuna duyurmuştu. Ancak İhale Kanunu’nun 46. maddesine göre belirtilen süre içerisinde ihale bedeli olan 2 milyon 400 bin TL’yi yatırmayan firmanın sözleşmesi 5 Temmuz tarihi itibariyle feshedildi. Sapadere Kanyonu ihalesini yeniden yapan encümen, işletmeyi 2 milyon 600 bin TL ile Ünlü Grup sahibi işadamı Kerim Ünlü'ye verdi. Kerim Ünlü’nün ayrıca Sapadere Kanyonu projesi kapsamında en az 1 milyon 200 bin TL yatırım yaparak, doğal yapıyı bozmadan tadilat ve bakım çalışması yapacağı öğrenildi.

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