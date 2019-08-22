Sapadere Kanyonu ihalesini gözaltına alınan 'Bahçe' kazandı!

YASAL sürede iki kez sözleşme imzalanmaması nedeniyle iptal edilen ihalenin üçüncüsü bugün yapıldı. Encümen toplantısında gerçekleşen ihalenin açılış bedeli 190 bin TL + KDV olarak belirlendi. Geçici teminatı 5 bin 700 TL olan ihale için 57 bin TL de ek teminat istendi. Üçüncü kez ihaleye çıkan kanyonun işletme hakkını ise sosyal medyada Ak Parti’ye hakaret ettiği için gözaltına alınan Mali Müşavir Şefik Bahçe kazandı. Kanyonu 1 milyon 956 bin TL ile kazanan Bahçe’nin 353 bin TL + KDV bedeli ile toplamda 2 milyon 300 bin ödeyeceği öğrenildi.