Sapadere Kanyonu 4'ncü kez ihaleye çıkarılıyor

ALANYA Belediye Encümeni'nin üçüncü kez ihaleye çıkardığı Sapadere Kanyonu için 1 milyon 956 bin lira teklif sunarak kazanan Şefik Bahçe, 15 günlük yasal sürede belediyeye parayı ödemediği için sözleşme imzalamadı. Sapadere Kanyonu 4’ncü kez ihaleye çıkarılacak. Alanya Belediye Encümeni'nin de önümüzdeki Perşembe günü yeniden ihaleye çıkarması beklenen kanyonun yüksek belle ihale edilmesine rağmen yeni şartnamede kanyona girişin ücretsiz olacağını belirtilmesi ihaleyi alanların teminatı yakmayı göze alarak ihale bedelini yatırmamasına neden oluyor.