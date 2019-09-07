Sapadere Kanyonu 4'ncü kez ihaleye çıkarılıyor
Alanya Belediye Encümeni'nin üçüncü kez ihaleye çıkardığı Sapadere Kanyonu için 1 milyon 956 bin lira teklif sunarak kazanan Şefik Bahçe, 15 günlük yasal sürede belediyeye parayı ödemediği için sözleşme imzalamadı. Sapadere Kanyonu 4’ncü kez ihaleye çıkarılacak.
GÜNCEL 07.09.2019, 22:02
ALANYA Belediye Encümeni'nin üçüncü kez ihaleye çıkardığı Sapadere Kanyonu için 1 milyon 956 bin lira teklif sunarak kazanan Şefik Bahçe, 15 günlük yasal sürede belediyeye parayı ödemediği için sözleşme imzalamadı. Sapadere Kanyonu 4’ncü kez ihaleye çıkarılacak. Alanya Belediye Encümeni'nin de önümüzdeki Perşembe günü yeniden ihaleye çıkarması beklenen kanyonun yüksek belle ihale edilmesine rağmen yeni şartnamede kanyona girişin ücretsiz olacağını belirtilmesi ihaleyi alanların teminatı yakmayı göze alarak ihale bedelini yatırmamasına neden oluyor.
27°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Namaz Vakti 07 Eylül 2019
|İmsak
|05:03
|Güneş
|06:26
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:36
|Akşam
|19:26
|Yatsı
|20:43
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0