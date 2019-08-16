Sapadere Kanyonu 3.kez ihaleye çıkıyor

ALPER KUTAY

13 Haziran'da yapılan ihale 2 milyon 400 bin liralık bedelle Elazığlı bir işadamında kalmıştı. İşadamının sözleşmeyi imzalamaması nedeniyle 2. kez yapılan ihaleyi bu kez 2 milyon 200 bin lira ile kazanan Ünlü Grup sahibi işadamı Kerim Ünlü de yasal sürede sözleşmeyi imzalamayınca ihale 2. kez iptal edilmişti. Kerim Ünlü’nün kirayı çıkarabilmek için Sapadere Kanyonu’na 10 bungalov ev ile 5 dükkan yapmayı planladığı, bunun için proje hazırladığı ancak Orman İşletme Müdürlüğü’nden izin alamadığı için ihale sözleşmesini imzalamadığı iddia edilmişti. 22 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da 10 yıl süreyle 3. kez ihale edilecek kanyon için ihale açılış bedeli 190 bin lira + KDV olarak belirlendi. Geçici teminatı 5 bin 700 lira olan ihale için 57 bin lira da ek teminat istenecek.