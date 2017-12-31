Şansın böylesi! 44 liraya son model cip sahibi oldu

MALATYA'DA bir süper marketin yeni yıl dolayısıyla düzenlediği 44 TL'lik alışveriş ile kampanyaya katılan 3 kişi son model cip kazandı.
3 ADET SON MODEL CİP
Özel bir süper market tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen hediye kampanyasının çekilişi 16 Aralık'ta gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan çekilişle 3 adet son model cipi kazanan talihli müşteriler Hakan Akgül, Ali Kızılkaya ve Okan Adaş oldu. 444 hediyenin verildiği kampanyada otomobil kazanan şanslı müşteriler bugün Şirketin Genel Merkezinde düzenlenen tören ile araçlarını teslim aldılar.
KATILIM ÇOK YOĞUN OLDU
Şirketin Genel Müdürü Hulusi Boyraz, geçmişten yana var olan bu kampanyanın toplumda ciddi bir karşılığının olduğunu belirterek, "Kampanyamıza katılım oldukça yoğun oldu. Son model cipleri kazanan şanslı müşterilerimize kazasız belasız yolculuklar diliyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından talihliler araçlarının anahtarlarını Genel Müdür Hulusi Boyraz'ın elinden aldı.
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