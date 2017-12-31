Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
31 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
31 Aralık 2017 Antalya -...
5 günde eklem ağrılarınızdan kurtulun
5 günde eklem ağrılarınızdan kurtulun
Mandalina kabuğunun faydaları
Mandalina kabuğunun faydaları
Erkekler için seks bu yaştan sonra tehlikeli
Erkekler için seks bu yaştan...

Şansın böylesi! 44 liraya son model cip sahibi oldu

Malatya'da bir süper markette 44 TL'lik alışveriş ile kampanyaya katılan 3 kişi son model cip kazandı

Şansın böylesi! 44 liraya son model cip sahibi oldu

Malatya'da bir süper markette 44 TL'lik alışveriş ile kampanyaya katılan 3 kişi son model cip kazandı

31 Aralık 2017 Pazar 08:40
Şansın böylesi! 44 liraya son model cip sahibi oldu
banner404

MALATYA'DA bir süper marketin yeni yıl dolayısıyla düzenlediği 44 TL'lik alışveriş ile kampanyaya katılan 3 kişi son model cip kazandı.
3 ADET SON MODEL CİP

Özel bir süper market tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen hediye kampanyasının çekilişi 16 Aralık'ta gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan çekilişle 3 adet son model cipi kazanan talihli müşteriler Hakan Akgül, Ali Kızılkaya ve Okan Adaş oldu. 444 hediyenin verildiği kampanyada otomobil kazanan şanslı müşteriler bugün Şirketin Genel Merkezinde düzenlenen tören ile araçlarını teslim aldılar.

KATILIM ÇOK YOĞUN OLDU

Şirketin Genel Müdürü Hulusi Boyraz, geçmişten yana var olan bu kampanyanın toplumda ciddi bir karşılığının olduğunu belirterek, "Kampanyamıza katılım oldukça yoğun oldu. Son model cipleri kazanan şanslı müşterilerimize kazasız belasız yolculuklar diliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından talihliler araçlarının anahtarlarını Genel Müdür Hulusi Boyraz'ın elinden aldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KızılkayaMalatyaPolitikaGüncel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da köprü bilmecesi! Hiç gitmediği İstanbul yüzünden icralık oldu
Antalya'da köprü bilmecesi! Hiç gitmediği İstanbul yüzünden icralık oldu
2018 yılı sınav uygulama takvimi MEB tarafından yayımlandı...
2018 yılı sınav uygulama takvimi MEB tarafından yayımlandı...
Sayısal Loto sonuçları açıklandı... 30 Aralık Sayısal Loto sonuçları sorgulama
Sayısal Loto sonuçları açıklandı... 30 Aralık Sayısal Loto sonuçları sorgulama

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim