Şans topu sonuçları açıklandı: 3 Ocak 2018 Şans topu sonuçları

MİLLİ Piyango İdaresi tarafınfan noter huzurunda, internet üzerinden açıklanan Şans Topu çekiliş sonuçları merak ediliyor. Yılbaşı özel çekilişinde kimi hayallerine kavuştu kimi ise aradığını bulamadı ancak hayallerinden vazgeçmedi. 3 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre 4 kişi ikramiyeyi paylaştı, kişi başı 186 bin TL düştü. İşte haftanın kazandıran şanslı numaraları…

Milli Piyango İdaresi’nin Noter şahitliğinde ve ayrıca isteyen herkesin izleyebileceği online canlı yayında yaptığı Şans Topu çekilişinde önce 5 numara ardında +1 olarak tek numara çekildi.Merakla beklenen Şans Topu sonuçları belirlendi. Diğer sayısal oyunlardan biraz daha farklı olan Şans Topu oyununda ‘+' rakamı bilenlerin ikramiye kazanma şansı oldukça artıyor. Artı rakam dışında bir numarayı daha doğru bilenler ikramiye kazanıyor. İşte haftanın Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve 5, 4, 3 bilenlerin alacağı para miktarları…

3 OCAK ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu her Çarşamba günü MPİ tarafından saat 21.15’te çekiliyor. Milli Piyango İdaresi bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 747 bin TL belirledi. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 5+1 Şans Topu oyununda kazandıran numaralar açıklandı. İnternetten sonuçları aratan vatandaşlar için iki farklı küreden çekilen şanslı altı (5+1) topun numaraları haberimizde…

11, 15, 20, 21, 26 +2

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI – İZMİR / KONAK – KOCAELİ / GEBZE – KONYA / EREĞLİ

