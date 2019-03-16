Şanlıurfalılardan Türel'e tam destek 

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Menderes Türel, güne AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Gaye Doğanoğlu ile birlikte Gönül Birliği Toplantısı kapsamında Konyaaltı Okul Aile Birliği üyeleriyle bir araya gelerek başladı. Başkan Türel, ardından 66. Hükümet Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olan, 27. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'yı Antalya'da ağırladı. Türel ve Fakıbaba, Antalya'da yaşayan Şanlıurfalılar ile bir araya geldiler. Şanlıurfalılar, Türel'e tam desteklerini açıklarken, Başkan Türel "Antalya'da yaşayan herkes hemşehrimizdir" dedi. Fakıbaba ise "Hemşehrilerime destek ve teveccühlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.