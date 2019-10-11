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Şanlıurfa'da acı veda... Sivil şehitler uğurlandı

Akçakale'de terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit olan 9 aylık Muhammed ve Cihan Güneş için cenaze töreni düzenlendi.

GÜNCEL 11.10.2019, 11:51
Şanlıurfa'da acı veda... Sivil şehitler uğurlandı
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ŞANLIURFA ve Mardin'in sınır ilçelerine terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda, aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 4'ü çocuk 6 sivil şehit olmuştu.

#şanlıurfa #Sivil şehit
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