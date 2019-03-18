Şanlı zafer Alanya'da anıldı

BUGÜN saat 09.00'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla resmi törenler başladı. Törene Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez, şehit yakınları, asker ve polis gazileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Çelenk sunumunun ardından Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Çanakkale Zaferi Programı icra edilecek. AKM'deki program sona erdikten sonra, protokol üyeleri araçlarıyla Alanya Şehitliği'ne hareket edecek. Protokol mensuplarının da katılacağı, Alanya Belediye Başkanlığı tarafından Alanya Öğretmenevi'nde şehit yakınları için öğle yemeği düzenlenecek. Belirlenen 6 ayrı grup tarafından mahallelerde toprağa verilmiş 8 şehidin mezarları ziyaret edildikten sonra, mezarlara çelenk bırakılmasının ardından resmi törenler sona erecek.