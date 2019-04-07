Sandıkların yüzde 72'si sayıldı! İşte İstanbul'da son durum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Twitter hesabından İstanbul'daki son duruma ilişkin bir paylaşımda bulundu. Erkek paylaşımında "An itibariyle fark 17.132 Geçersiz oylar yüzde 72 tamamlandı" yazdı.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ERKEK: FARK 17 BİN 132

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul'daki sayımlarla ilgili son YSK bilgilerini paylaştı. Erkek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "An itibariyle fark 17.132 . Geçersiz oylar yüzde 72 tamamlandı" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ YARKADAŞ: SAAT 01:45'TE 17 BİN 204 OY FARK VARDI

Gazeteci ve CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş da, İstanbul'daki sayımlarla ilgili son YSK bilgilerini paylaşmıştı. Yarkadaş Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, İstanbul'da saat 01.45 itibariyle oyların yüzde 70'inin sayıldığını ve Ekrem İmamoğlu'nun 17.204 oyla önde göründüğünü söylemişti.

İLÇELERDEKİ SON DURUM

Yeniden sayım işlemlerinin tamamlandığı ilçe seçim kurulları:

Adalar

Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu

Bağcılar 1. 3. ve 4. İlçe Seçim Kurulları

Bakırköy

Başakşehir

Bayrampaşa

Beykoz

Büyükçekmece

Esenler 2. İlçe Seçim Kurulu

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Sarıyer

Sultanbeyli

Şile

Şişli

Ümraniye

Tuzla

YENİDEN SAYIM İŞLEMLERİNİN DEVAM ETTİĞİ İLÇE SEÇİM KURULLARI

Yeniden sayım işlemlerinin devam ettiği ilçe seçim kurulları ise şöyle:

Arnavutköy

Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu

Avcılar

Bağcılar 2. İlçe Seçim Kurulu

Bahçelievler

Beşiktaş

Beylikdüzü

Beyoğlu

Çatalca

Çekmeköy

Esenler 1. İlçe Seçim Kurulu

Gaziosmanpaşa

Güngören

Kadıköy

Kağıthane

Kartal

Küçükçekmece

Maltepe

Pendik

Sancaktepe

Silivri

Sultangazi

Üsküdar

Zeytinburnu