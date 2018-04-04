Sandıklar kapandı! ALTSO seçim sonuçları canlı yayınla Dim Tv'de

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimleri bugün saat 09.00'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Mevcut başkan Mehmet Şahin kırmızı, Mustafa Tuna ise mavi listeyle seçime girdi. Yaklaşık 12 bin üyesi bulunan ALTSO'da 6 bin üyenin sandık başına gitmesi bekleniyor. Oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi ve salon içindeki görevliler haricinde herkes dışarı çıkarıldı. İlçe Seçim Kurulu görevlileri ile Şahin ve Tuna'nın belirlediği isimler, oy sayımına nezaret ediyor. Oy sayım işlemi ve sonuçlar ise saat 17.30'dan itibaren Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'den (dimtv.tv) canlı olarak ekranlarınıza gelecek.

Mehmet Şahin ve Mustafa Tuna'nın yarışına sahne olan ALTSO seçiminde saat 17.00 itibariyle sona eren oylamanın ardından sandıklar açılmaya başlandı. İlk sonuçlara göre kırmızı liste ile seçime giren Mehmet Şahin önde

23. KOMİTE

Mustafa Tuna: 38

Mehmet Şahin: 68

3. KOMİTE

Mustafa Tuna: 61

Mehmet Şahin: 77

9. KOMİTE

Mustafa Tuna: 28

Mehmet Şahin: 38

16. KOMİTE

Mustafa Tuna: 56

Mehmet Şahin: 65

10. KOMİTE

Mehmet Şahin: 120

Mustafa Tuna 84

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