Sandalları alabora olan 2 genç kayboldu
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, gölde balık avlarken üzerinde bulundukları sandalın alabora olması sonucu yaşları 16 ile 18 arasında değişen 3 gençten 2'si kayboldu, diğeri ise kurtarıldı.
GÜNCEL 01.12.2019, 07:06
Olay, öğle saatlerinde, Ferizli ile Karasu ilçeleri arasındaki Akgöl’de meydana geldi. Balık tutmak için göle açılan Mustafa E. (16), Ahmet D. (17) ve Hasan Y.'nin (18) üzerinde bulunduğu sandal, alabora oldu. 3 genç suya düştü. Çevredekiler, gençlerin sesini duyup, yardıma koştu, Mustafa E.. kurtarıldı ancak Ahmet D. ve Hasan Y., kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. Botla göle açılan AFAD ekipleri, Ahmet D. ve Hasan Y.’yi bulmak için çalışma başlattı.
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