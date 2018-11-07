Sanayi sitesinde fenalaşan esnaf hayatını kaybetti

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat Sanayi Sitesi’nde cam balkon sistemleri işi yapan 44 yaşındaki Sinan Yayar, bir esnaf arkadaşının iş yerine ziyarete gitti. Bir süre sohbet eden Yayar, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. 112 ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinden yaptıktan sonra Sinan Yayar’ı Manavgat Devlet Hastanesine kaldırdı.

Şeker ve tansiyon hastası olduğu, daha önce beyin kanaması da geçirdiği bildirilen Sinan Yayar, Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yayar’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının Manavgat Devlet Hastanesi morgunda yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.