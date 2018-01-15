‘Sanayi Sitesi başka yere taşınmalı'

Haber: Alper KUTAY

PROJENİN kent bütünlüğü gözetilerek yapılmasının daha uygun olacağını ifade eden Alanya ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, Şehir Plancısı Erkan Demirci, “13 Ocak Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazete’de büyüklük yaklaşık 37 hektar görünüyor. Genel olarak bakmak gerekirse, bu tür projelerde bütüncül yaklaşılıp master planı yapılması daha doğru, fakat yapılan uygulama daha lokal bir uygulama. Tek tek, bağımsız olarak her apartmanın yenilenmesine göre daha iyi. Şimdilik bölgesel olarak yapılıyor. Alanya genelinde önce kent planlaması bazında bir bütünlük sağlandıktan sonra yapılması daha uygun olur diye düşünüyorum. Alanınız sınırlı. Bir yeri genişletseniz, diğer yeri daraltmak zorunda kalacaksınız. Bu da göreceli bir rahatlama sağlayacak. Bunun olmaması adına etaplar halinde dönüşüm yapılması daha mantıklı" dedi.

'UYGULANMASI VAKİT ALACAK'

Projenin gerçekleşmesi için Alanya Sanayi Sitesi'nin taşınmasının zorunlu olduğuna dair sözlerini yineleyen Demirci, “Alanya’nın küçük Sanayi Sitesi var ve şu an alternatifi yok. Kestel’de bir bölge hazırlandı, zannedersem inşaatına da başlandı. Bu projenin uygulanması için öncelikle o sanayinin oraya kaldırılması lazım. Dolayısıyla, projenin uygulanması biraz vakit alacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Proje için seçilen alanın doğru olduğunu belirten Demirci, “Bölgedeki binalar, 99 depreminden önce yapılmış binalar. Alanya’nın genelinde bu tür binalar yoğunlukta. Alanya’nın bir dönüşüme ihtiyacı var, bunu kabul ediyorum, ama bu dönüşümde bugüne kadar şöyle bir eksiklik vardı. Vatandaşa bu konuda, ne yapılmak istendiğine dair yeterli bilgi verilmedi. Riskli alan da ilan edildi. Bundan sonra sürecin şeffaflaşması lazım. Birebir oradaki insanlarla mutabakat sağlanması lazım" diye konuştu.