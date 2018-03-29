'Sanayi büyümeyi arttırıyor'

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin 2017 yılının tamamında güçlü bir performans sergilediğini ve yüzde 7,4 oranında büyüdüğünü belirterek, "2017 yılının tamamında da ülke büyümesi sanayi sektörü öncülüğünde büyümüştür. Sanayi büyümesi 2017 yılının tamamında yüzde 9,2 olarak gerçekleşmiştir. Bu büyüme 2016 yılının Türkiye’nin bütünlüğünü hedef alan olaylar sonrasında ülke sanayisinin sağlamlığını da göstermektedir. Türkiye bu büyümesiyle gerek Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ortalama büyümesinden gerekse de Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri ortalama büyümesinden çok daha hızlı büyümüştür. Ülkemiz bu büyümesiyle 2017 yılında dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer almıştır. 2017 yılının sanayi üretiminde yılın başında iç piyasalarda alınan önlemler, büyümenin istikrara kavuşmasına yardımcı olmuştur. Tüketimi ve yatırımları artırmak üzere attığımız adımlar net bir şekilde meyvelerini vermiştir. Bu yılın başından itibaren gerek yatırımlar gerekse de tüketim harcamaları kayda değer bir artış göstermiştir" ifadelerini kullandı.

'SANAYİ BÜYÜMEDE ETKİLİ'

Sanayi sektörünün Türkiye'nin büyüme rakamlarına yansıttığı güçlü etkinin bir kez daha ortaya çıktığını dile getiren Özlü şöyle konuştu: "İhraç ettiğimiz malların yüzde 95’ine yakınının sanayi ürünü olduğu düşünülürse sanayi sektörünün büyüme üzerindeki etkisi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 2018 yılının ilk göstergeleri büyümenin sanayi öncülüğünde hızlı şekilde yoluna devam ettiğini göstermektedir. Yatırım ortamını canlandırmak amacıyla vergisel düzenlemelerden, şirket kurulumuna ve bürokratik yüklerin azaltılmasına dair Hükümet olarak attığımız ve atacağımız adımlar 2018 yılında da ekonominin canlanmasına katkıda bulunacaktır. Ekonomik büyümeye destek olmak, ithalat bağımlılığını azaltmak ve daha fazla katma değerli ürün üretmek amacıyla bakanlık olarak çaba sarf ediyoruz. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteklerini bu amaç doğrultusunda yeniden yapılandırıyoruz. Sayıları bin 37’yi Bulan Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizle, 76 Teknoparkımızla ve son olarak devreye aldığımız 'Yerlileştirme Yüksek Kurulu' vasıtasıyla ekonomimizin bir yandan büyümesine bir yandan da rekabetçi olmasına katkı veriyoruz."