Sanatçı Pınar Aydınlar’a saldırı

SANATÇI Pınar Aydınlar, Kağıthane’de saldırıya uğradı. Sosyal medya hesabı üzerinden saldırıya uğradığını duyuran, hasar alan otomobilinin fotoğrafını yayınlayan Aydınlar, saldırganın kızıl sakallı ve orta boylu olduğunu yazdı.



Açıklama yapan Aydınlar, “Bugün duruşmam vardı, adliyeye annemle birlikte giderken Kağıthane’de ışıklarda bordo renkli Doblo bir arabadan inen bir kişi cama vurdu, arabaya tekme attı. Arabanın camı kapalı olduğu için yüzüme vuramadı. Ben de hemen yoluma devam ettim. Planlı bir şey olduğunu düşünmüyorum, muhtemelen tanındığım için anlık bir şekilde gerçekleşti” dedi.

HDP PM Üyesi sanatçı Pınar Aydınlar, 2002 yılında halk müziği sanatçısı Arif Sağ’ın oğlu Tolga Sağ ile evlenmişti. Bu birliktelikten Turna ve Toprak isimlerinde ikiz çocukları bulunan çift 2011 yılında boşanmıştı.

Pınar Aydınlar, 12 Şubat 1979 tarihinde İstanbul’da doğdu. 13 yaşında bağlama kursuna başladı. 17 yaşından itibaren de çeşitli derneklerde ve halk eğitim merkezlerinde eğitmen olarak çalıştı. Daha sonra 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olarak öğrenimini tamamladı. Bu dönemde profesyonel müzik hayatına ilk adımını attı.