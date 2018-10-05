Sanat üretimleri sergilendi

ANTALYA Sanatçılar Derneği (ANSAN) Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan serginin kurdelesini ANSAN yöneticileri, sergi sahibi ressamlar, atölye hocaları alkış eşliğinde birlikte kesti. ANSAN Başkan Yardımcısı Yavuz Ali Sakarya, sıcak yaz günlerine rağmen elinden fırçasını bırakmayan ressamlar Sultan Tok, Afet Melike Dikmen'in eserlerine övgü yağdırdı, "Galerimiz renk cümbüşüne dönüştü" dedi.

Emekli öğretmen Sultan Tok, 1998 yılından beri resim sanatıyla uğraştığını, birçok ünlü ressam ile atölyelerde çalıştığını, renklerin arasında huzurlu ve mutlu bir yaşam sürdüğünü belirtti. Tok, çocuk, genç, yetişkin herkesin resim yapmasını önerdi.

Uzun yıllar farklı sanat kurslarında öğretmenlik yaptıktan sonra resim, mozaik ve takı tasarımlarına önem veren ressam Afet Melike Dikmen ise "Sanat, yaşamımızın bir parçası oldu. 'Sanat olmazsa olmaz' sloganıyla yaşamımıza yön verdik. Öğrenmenin yaşı yoktur. Sosyalleşmenin, ruhen rahatlamanın yolu sanattan geçiyor" diye konuştu.

Afet Melike Dikmen ile Sultan Tok'un 25 resim, mozaik, çok sayıda takı tasarım çalışmalarının yer aldığı sergi, 15 Ekim Pazartesi gününe kadar açık kalacak.