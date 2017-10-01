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Sanal kumarda şaşırtan rakam! Yılda 50 milyar lira harcanıyor

MASAK, sanal ortamda oynanan kumarın mali boyutlarını ortaya koydu. Türkiye'de yaş aralığı 18 ile 50 arasında olan 5 milyon kişi yılda 50 milyar TL'lik bahis oynuyor

Sanal kumarda şaşırtan rakam! Yılda 50 milyar lira harcanıyor

MASAK, sanal ortamda oynanan kumarın mali boyutlarını ortaya koydu. Türkiye'de yaş aralığı 18 ile 50 arasında olan 5 milyon kişi yılda 50 milyar TL'lik bahis oynuyor

01 Ekim 2017 Pazar 11:37
Sanal kumarda şaşırtan rakam! Yılda 50 milyar lira harcanıyor
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DEVLET, sanal bahis oynatanları ve oynayanları tespit etmek için çalışma başlattı.  Adalet Bakanlığı,  Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile  Emniyet Genel Müdürlüğü ortak bir çalışma ekibi oluşturdu. Yasadışı sanal bahsin kimlerin organizasyonuyla, nerelerde oynatıldığına dair kapsamlı çalışmalar yapıldı.

YASADIŞI BAHİS TERCİH EDİLİYOR

MASAK, sanal bahsin Türk ekonomisine verdiği zararı ortaya çıkardı. Araştırma raporunda, yasadışı kumar nedeniyle devletin vergi kaybının yanı sıra şans oyunlarından çeşitli kamu kurumlarına aktarılan bazı kaynaklardan da mahrum kaldığı vurgulandı.  Türkiye'de yıllık 50 milyar TL tutarında sanal bahis oynandığı tespit edildi. Yasadışı bahiste herhangi bir vergi kesintisi yapılmadığı için bu durumun yasal bahse oranla iki kat daha fazla getiri sağladığı anlatılan raporda, bu nedenle yasadışı bahsin tercih edildiği kaydedildi.

YAŞ ARALIĞI 18-50

Raporda, yasadışı bahis oynayanların profilleri de ortaya çıkarıldı. Yaş aralığının 18 ile 50 arasında olduğu belirlendi. Raporda, bahis sitelerinin 'server'larının  İngiltere,  Fransa ve  Kıbrıs bağlantılı olduğu dile getirildi. İnternetten oynanan bahislerde oranların yüksek olması nedeniyle  Türkiye'de yaklaşık 5 milyon kişinin yasadışı bahis oynadığı vurgulandı. Emniyetin araştırmasında da yaklaşık 3 bin 500 işyerinde yasadışı bahis oynatıldığı belirtildi. MASAK'ın raporunda, yasadışı kumar oynatanlara, " Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin TL'den 20 bin TL'ye kadar para cezası uygulanması gerektiği ifade edildi.

SPOR TOTO'NUN HASILATI 7.7 MİLYAR TL

Spor Toto, İddaa oyunundan 2015 yılında 7 milyar 671 milyon TL hasılat elde etti.  Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) hasılatı ise 3 milyar TL dolayında. Şans oyunlarında yüzde 18 oranında KDV, futbol müsabakalarında yüzde 5, at yarışlarında yüzde 7 oranında şans oyunları vergisi alınıyor.

BAHİS SİTELERİ GÖZ BOYUYOR

Futboldan pokere yasadışı bahis oynatan çok sayıda internet sitesi de tespit edildi. Bahis oynamak isteyen kişilerin organizasyon yapan şebeke üyelerinin yönlendirmesiyle bazı işyerlerine giderek internetten oynadıkları belirlendi. Sanal kumarla ilgili internet sitelerine erişim engeli bulunmuyor. Sanal kumarla ilgili bir tehlike de özel bilgilerin internet sitesine yüklenmesi. Sanal kumar oynatan siteler, oyuncuları çekmek için "Hoş geldin bonusu", "Binlerce canlı bahis seçeneği" gibi ilanlarla göz boyuyor.

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