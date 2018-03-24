Şampiyonlar Ligi'nde flaş prim değişikliği!

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde gruplarda alınan beraberlik için takımlar önceden 500 bin euro kazanıyordu. Yeni sezondan itibaren bu para 900 bin euro'ya yükselecek. Galibiyet için verilen para ödülü ise 1.5 milyon euro'dan 2.7 milyon euro'ya yükselecek. Gruptan çıkıp son 16'ya kalan her takıma bu sezon 6 milyon euro para ödülü verilmişti. Seneye ise bu ödül 9,5 milyon euro olacak.



Son 16 turunu geçip çeyrek finale kalan 8 takım ise bu yıl 6,5 milyon euro ödül aldı. Yeni sezonda ise bu ödül miktarı 10 milyon 500 bin euro olacak. Yarı finale kalan takımlar bu sezon 7,5 milyon euro'yu cebine atacak. Gelecek sene ise bu para ödülü 12 milyon euro'ya yükselecek.



Şampiyonlar liginde finale kalan takımlar bu sezon 11 milyon euro para ödülünü daha garantilemiş olacak. Gelecek sezon ise finale yükselmenin parasal karşılığı 15 milyon euro olacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım 15 milyon 500 bin euro ödül kazanacak. 2018/19 sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu ise tam 19 milyon euro kazanacak