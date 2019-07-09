Salı Pazarı çok renkli

VATANDAŞ, pazarın geçtiğimiz haftalara göre daha ucuz olduğunu söylese de hala istediklerini alamamaktan şikayetçi. Pazar esnafı ise bin bir güçlükle elde ettikleri ürünü ellerinden geldiğince uygun fiyata vermeye çalıştıklarını söyleyerek, "Vatandaş bir liradan ürün almak istiyor, bizim emeğimizi ve masrafımızı düşünmüyor" dedi. 20 çocuk ve 30 toruna sahip olduğunu söyleyen yaşlı amca ise pazarda keyifli bir sohbetin gerçekleşmesine neden oldu. Ayrıntılar Saat 18:00'da Alper Kutay'la Ana Haber Bülteni'nde. (dimtv.tv)