Saldırıya uğrayan savcıdan iyi haber

KORKUTELİ Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner, 10 Ekim'de saat 15.00 sularında, adliyede katip Şerife A.'nın izin istemine sık izin kullandığı gerekçesiyle olumsuz yanıt verdi. Katip Şerife A.'nın haber vermesi üzerine adliyeye polis eşi Turgut A. geldi. Eşinin izni konusunda tartışan polis memuru Turgut A., Savcı Küçüköner'e makam odasında tabancayla 5 el ateş etti. Mermiler Küçüköner'in sol ve sağ akciğerine, karaciğerine ve sağ el ile sağ ayak bileğine isabet etti. Ağır yaralanan Küçüköner, Korkuteli'ndeki özel bir hastanede yapılan müdahaleden sonra ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde ameliyat edilen Küçüköner, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından dün normal servise alındı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Kamu Denetçiliği Kurumu Baş Denetçisi Şeref Malkoç ve İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Savcı Küçüköner'i hastanede ziyaret etti. Vali Karaoğlu, ziyaret sırasında çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında, "Makamında silahlı saldırıya uğrayan Korkuteli Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner'i ziyaret ettik. Sağlığı iyi. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik" notuyla paylaştı.