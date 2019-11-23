Sakın inanmayın! Dolandırıcıların son numarası dikkat
İnternette kart aidatı dolandırıcılığı yapan dolandırıcılar sınır tanımıyor. E-Devlet adına sahte siteler ve hesaplar açan dolandırıcılar bu yolla çok sayıda vatandaşı tuzağına düşürerek kart bilgilerini çalıyor
GÜNCEL 23.11.2019, 11:20 23.11.2019, 11:23
VATANDAŞI dolandırmak için her gün yeni bir yol bulan dolandırıcılar, internet siteleri üzerinden resmi devlet kurumları adına internet siteleri, sahte hesaplar vasıtasıyla vatandaşı tuzağına düşürüyor. Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya sitelerinden sponsorlu gönderi paylaşarak kullanıcılara ulaşıyor. Bağlantıya tıklayan kullanıcılar ilk olarak Türkiye.gov.tr süsü verilmiş sahte web sitesine yönlendiriliyor. Açılan sahte web sitesine yönlendirilen kullanıcı buradaki hemen başvur butonuna tıkladıklarında ise kart bilgilerini girmek için bir sayfaya yönlendiriliyor. “Kredi kartı aidat iadesi” başlıklı sayfada kullanıcılara başvurunun sadece kredi kararlı için yapılabileceği bilgisi veriliyor.
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