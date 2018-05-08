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"Sakat" kelimesini duyunca yayına bağlanıp ağzına geleni söyledi

Konuk olduğu programda İbrahim Tatlıses için "sakat" kelimesini kullanan Tuğba Ekinci'yi topa tutan Çılgın Sedat, "Ne kadar terbiyesiz, hadsiz, saygısız bir insansın" dedi

"Sakat" kelimesini duyunca yayına bağlanıp ağzına geleni söyledi

Konuk olduğu programda İbrahim Tatlıses için "sakat" kelimesini kullanan Tuğba Ekinci'yi topa tutan Çılgın Sedat, "Ne kadar terbiyesiz, hadsiz, saygısız bir insansın" dedi

08 Mayıs 2018 Salı 18:53
"Sakat" kelimesini duyunca yayına bağlanıp ağzına geleni söyledi
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BEYAZ TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Tuba Ekinci'nin İbrahim Tatlıses için kullandığı "Sakat" ifadesi Çılgın Sedat'ı kızdırdı.

HAKKINDAKİ ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ
Geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu bir röportajda "Kadınlar yüz vermese hiçbir Türk erkeği taciz etmez" ifadelerini kullanan Tuba Ekinci, bu sabah Söylemezsem Olmaz programına katılarak hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.

TATLISES İÇİN "SAKAT" İFADESİNİ KULLANDI
Açıklamaları esnasında İbo Show'a katıldığı dönemde İbrahim Tatlıses ile arasındaki diyaloğun düzmece olduğunu belirten Ekinci, Tatlıses için "Sakat" ifadesini kullandı.

ÇILGIN SEDAT ÇOK KIZDI
Ekinci'nin ardından engelli çocuk babası Çılgın Sedat da canlı yayına bağlandı ve Tuğba Ekinci'ye ağzına geleni söyledi. Ekinci için "Terbiyesiz, saygısız, hadsiz" ifadelerini kullanan Çılgın Sedat, "Tuba Hanım konuşmayı bilmiyor. Ne kadar terbiyesizsin sen. Böyle aşağılık konuşmalar yapamazsın. Ne kadar saygısız, hadsiz bir insansın. Sakat kelimesini kullanamazsın. Herkesten, hepimizden özür dilemek zorundasın. Haddini bil, terbiyeni takın ve ahlaksızca konuşmalar yapma" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim TatlısesTuğba Ekinci
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