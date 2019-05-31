Sakal-ı Şerif Alanya'da dualarla ziyarete açıldı

ÖZEL günlerde İslâm alemini bereketlendirmek için seçili camilerde halkın ziyaretine açılan Sakal-ı Şerif’i görmek isteyen Alanya halkı Emine Özmüftüoğlu Cami’nde buluştu. Cuma Namazı’nın ardından başlayan ziyarette 40 kat beze sarılı olan Sakal-ı Şerif salavat ve tekbirlerle açıldı. Hz. Muhammed (SAV)’ın sakal telini görerek, duasını etmek isteyen Alanyalılar camide kuyruk oluşturdu. Sakal-ı Şerif’i görme mutluluğunu yaşayan bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Ziyaret kapsamında kısa bir konuşma yapan Alanya İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan, “Değerli kardeşlerim! Ramazan ayı ve Kadir Gecesi dolayısıyla Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizim için emaneti olan ve özenle muhafaza edilen sakal-ı şerifini dün hanımefendilere bugün de beyfendilere ziyarete açmış bulunuyoruz. Peygamber Efendimizin sakal-ı şerifi bize kadar intikal etmiş ve tarihimiz içerisinde önemle muhafaza edilmiş ve bizlere emanet edilmiştir. Peygamber Efendimizden bir parça olan sakal-ı şerif’i ziyaret etmek Peygamber Efendimize olan bağlılığımızı ve sevgimizi ifade etmektedir. Peygamber Efendimizin sakal-ı şerifini ziyaret etmek; O’na olan aidiyetimizi ve O’na ümmet olmamızın bir ifadesidir. O’nun sünnetinden O’nun hayatından uzak bir ziyaretin bizlere hiçbir faydasının olmayacağını bilmemiz gerekiyor. Bu vesileyle yapılan bu ziyaretin hayırlı olmasını ve Cenab-ı Hak katında makbul olmasını diliyorum. Ayrıca bu ziyaretin Müslümanların Peygamber Efendimizin sünnetine, ahlakına ve şuuruna vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Rabbim ziyaretlerinizi kabul eylesin” açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2019, 01:05