Sahte içki olayında 2 kişi tutuklandı

EDİNİLEN bilgiye göre, 22 Ağustos 2017 tarihinden bugüne kadar Kilis Devlet Hastanesine metil alkol zehirlenmesi tanısıyla başvuran 11 kişiden 1’i hayatını kaybetmiş, olayın ardından hastaneye kaldırılan 10 kişiden 4'ünün hayati tehlikesinin sürdüğü ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenilirken, 5 kişi ise hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Konuyla ilgili inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu sahte alkol ürettikleri iddiasıyla A.T. ile M.C.K. gözaltına alınmıştı.

İfadeleri alınan iki kişi, sorgularının ardından adliye sevk edildi. Zanlılar A.T. ve M.C.K., Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.