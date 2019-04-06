Sahip olan zengin oluyor! Almak için 4 ay sıra bekleniyor...

UKRAYNA'DAN getirttiği beşiz doğuran koyunlar Bursa'da yaşayan girişimciyi zengin etti. Romanov cinsi koyunlardan almak isteyenler ise 4 ay beklemek zorunda..

14 AYDA İKİ KEZ YAVRULAYAN KOYUNLAR, ALANI ZENGİN EDİYOR

Tekstil işinde iflas edince atölyesini kapatan Mustafa Aydın, uzun araştırmaları sonucu Ukrayna'dan 14 ayda iki kez bir batımda 5 tane kadar yavrulayan Romanov cinsi koyun getirdi. İlk etapta 100 koyun getiren Mustafa Aydın, bu koyunlardan 14 ayda 500 yavru aldı. Yaptığı tanıtımlarla çok üreyen ve alanı kısa sürede zengin eden koyunlarının özelliklerini üreticilere anlatan Aydın, şimdi gelen aşırı taleplere yetişemiyor, Türkiye'nin her yerine kuzu satıyor.

4 AY ÖNCEDEN SIRAYA GİRİYORLAR

Romanov cinsi koyunlardan almak isteyenler ise 4 ay önceden sıraya girmek zorunda kalıyor. Ülkemizdeki küçükbaş hayvancılığı artırmada bu cins koyunların büyük katkısı olacağını ifade eden Mustafa Aydın, "2016 yılında Ukrayna'dan 100 anaç Romanov koyun getirdik. Bu koyun 14 ayda iki kez üçüz veya dördüz kuzu doğuruyor. Küçükbaş hayvan ülkemizde yeteri kadar olmadığı için ithal hayvanla sıkıntıyı halletmek istedik. Nadir de olsa bu koyunların beşiz ve altız da doğurduğu oluyor. Bu koyunun ithalatını yapıyoruz. Biz Romanov koyunların kuzularını satıyoruz. Aşırı talepten dolayı almak isteyenler 4 ay beklemek zorunda kalıyor. Bu koyunları Türkiye'nin bütün vilayetlerine sattık. Ülkemizin iklim şartlarına uyum sağladı" dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2019, 23:36