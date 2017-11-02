Şahin’den öğrenci yurtları için Ankara’ya ikinci çıkartma

ALKÜ Rektörü Prof Dr Ahmet Pınarbaşı, ALTSO Meclis Başkanı Metin Atalay, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Kamburoğlu, Kemal Zamanoğlu ve Meclis Üyesi Mehmet Tüzün’ün de yer aldığı ziyarette Şahin, “Öğrenci Dostu Konaklama Tesisleri” konseptiyle yıllardır Alanya’da üniversite öğrencilerine hizmet veren apart otellerin sıkıntılarını birinci ağızdan ilgililere iletti, çözüm önerileri sundu. Genel Müdür Şanlıoğlu’da Alanya Heyetine yerinde inceleme yapma sözü verdi.

Ziyarette Alanya’nın bir turizm şehri olduğunu ve çok sayıda turistik tesisin ALTSO ve ALKÜ gibi resmi kurumların kontrolünde en iyi ve güvenilir seviyede hizmet verebildiğine dikkat çeken Şahin, bu konuda Rektör Ahmet Pınarbaşı ile hazırladıkları raporu da genel müdüre ilettiklerini açıkladı.Şahin ziyarette Öğrenci Dostu Apart İşletmelerinin bugüne kadar geldiği seviye ile ülkede örnek gösterilebileceğine de dikkat çekti

Ziyarette ALKÜ Rektörü Prof Dr Ahmet Pınarbaşı’nın da bu konuda hizmet veren tesislerin durumu ve çalışma standartları konusundaki memnuniyetini ilettiği öğrenilirken, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Sanlıoğlu’nun da yerinde inceleme yapmak konusunda Alanya heyetine söz verdiği öğrenildi.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Alanya’da yükseköğrenimin başarılı biçimde yaygınlaşması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını dile getirdiği konuşmasında, “Sayın rektörümüzle birlikte genel müdürümüzü bilgilendirdik, beklentilerimizi ve önerilerimizi ilettik. Daha önce Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nu da ziyaret ederek bu konuda bilgilendirmiştim. Biz Alanya’mıza gelen öğrencilerimizin en iyi şartlarda barınma ihtiyacının karşılanması için yıllardır mücadele veriyoruz ve bu konuda örnek teşkil edecek çalışmalar imza attığımızı düşünüyoruz. Tabi ki devletimiz güvenlik nedeniyle tedbirler alacak. Ülkemizin bir çok yerinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle yönetmelik değişmişti. Ancak Alanya’da işleyen güzel bir düzen var. Biz genel müdürümüz ile güzel bir istişare yaptık. Kanunların izin verdiği ölçüde tabi ki bizlere yardımcı olacaktır. Sağolsunlar bu konuda Alanya’ya ekip göndererek yerinde inceleme yapacakları sözünü aldık” dedi.