Şahin’den 'Güzelbağ' çıkarması

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Güzelbağ Sanayi Sitesi 18.Madde uygulaması ile ilgili İmar Daire Başkanı Hüsamettin Elmas’ı ziyaret etti. Ziyarette, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Kerim Başkaptan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi ve Alanya Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci, Kooperatif Başkanı Mahmut Köse ve Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Akın Tabaklar’da yer aldı.

ŞAHİN: “EN KISA SÜREDE BİTECEK”

Antalya’da gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili bilgiler aktaran Başkan Şahin, Antalya’dan güzel haberlerle ayrıldıklarını söyledi. Başkan Şahin, “Antalya’da İmar Daire Başkanı Hüsamettin beyle güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Güzelbağ Sanayi Sitemizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Kendisinden 18. Madde uygulamasının hızlı bir şekilde başlayacağı müjdesini de aldık. 18. Madde uygulaması başlar başlamaz kısa bir sürede bitmesi için biz yine takipçisi olacağız ve inşallah en kısa sürede de bitecek” dedi.



ŞAHİN: “MARKA DEĞERİNE KATKI SUNACAK”

Güzelbağ Sanayi Sitesi projesinin hayata geçmesiyle imalatçı firmaların yaşadığı sorunların sona ereceğini belirten Başkan Şahin, “Projemiz hayata geçtiği zaman şehir içinde bina altlarına hapsolmuş olan mobilya atölyeleri, mermerciler, pvc, camcı, demirci gibi işletmeler Güzelbağ’a taşınarak hem daha rahat bir çalışma alanına sahip olacak, hem de orada bir çekim alanı oluşturacaklar. Projemiz Alanya’mızın da marka değerine önemli bir katkı sunacak. Alanya’mızın ihtiyacı olan bu projeyi de inşallah hayata geçireceğiz. Mahalle aralarına sıkışıp kalan imalatçı firmalarımız rahata kavuşacak” diye konuştu.