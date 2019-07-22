Şahin’den Çetinkaya’ya Rusya’da tanıtım teşekkürü

Alper Kutay

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Rusya'da gerçekleştirilen Uluslararası Teknoloji ve Sanayi Fuarı'na katılarak Alanya'nın tanıtımına katkı sunan ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Anastasia Petrova Çetinkaya'yı ağırladı. Çetinkaya’ya nazik ziyaretinden dolayı teşekkür eden Şahin, “Fuarda, Rusya Federasyonu’nun en büyük Ticaret ve Sanayi Odası olan Ural Ticaret ve Sanayi Odası ile Uluslararası İslami İş Adamları Örgütü’ne Alanya'mızı tanıtıcı argümanlar hediye eden Çetinkaya, odamıza gönderilen çeşitli hediyeleri de bize takdim etti” dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 23:04