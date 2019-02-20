Şahin’den, Alanya’ya öncelik veren acentelere plaket

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, ANEX Tour Genel Müdürü Vural Karasu ve ODEON Tour Genel Müdürü Ozan Somaklar ziyaret ederken sezon öncesinde sektördeki gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi. Geride kalan sezonun da değerlendirildiği görüşmede Şahin, Karasu ve Somaklar’a teşekkür plaketi verdi.

Şahin ziyaretlerle ilgili değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi; “Göreve geldiğimiz günden bu yana Alanya’mızın lokomotifleri Turizm, Tarım, Emlak ve İnşaat sektörlerine büyük önem verdik, çok sayıda çalışmayı da Allah’ın izniyle gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ziyaretlerde turizm sezonu öncesinde son gelişmeleri de değerlendirme fırsatı bulduk. İnşallah sezon bölgemiz ve ülkemiz turizmi açısından olumlu geçer. Bunun için üzerimize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz.”

“ALTSO BAŞKANIMIZ BİZİ MOTİVE ETTİ”

ANEX Tour Genel Müdürü Vural Karasu ise; “ Alanya, acentemiz için önemli bir destinasyon. Burada seçtiğimiz güzel otellerle çalışıyoruz. Alanya’yı seviyor ve önem veriyoruz. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızın nazik ziyareti ve takdim ettiği plaketi almaktan onur duyduk. Bu plaketi şahsım ve ekip arkadaşlarım adına alıyorum. Bu ziyaret bizleri de daha iyisini yapma konusunda motive etti. Teşekkür ediyorum. Ayrıca Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun da bizler için bir şans olduğunu buradan söylemek istiyorum. Her konuda önümüzü açıyor ve bölgemizle yakından ilgileniyor” dedi.