Şahin'den Alanya Noel Pazarı tespiti: Mutluluğun resmi burada

ALTSO (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası) Başkanı ve Litvanya’nın Alanya Fahri Konsolosu Mehmet Şahin, Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi tarafından düzenlenen 10. Alanya Uluslararası Noel Pazarı'nı ziyaret etti. Tüm stantları tek tek gezen Şahin, "Başta Litvan dostlarımız olmak üzere Yeni Alanyalılar olarak benimsediğimiz yerleşik yabancı dostlarımızla fikir alışverişinde bulunup, Noel Bayramları’nı kutladık. Onlarla beraber güzel Alanyamızı paylaşmak çok güzel. Onların da Alanya’mızda yaşamaktan duydukları memnuniyeti, mutluluğu ışıldayan gözlerinde görmek ayrı bir sevinç" dedi.