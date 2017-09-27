Şahin'den Alanya esnafına müjdeli haber!

Haber: Alper KUTAY

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in talebini değerlendiren Karayolları Bölge Müdürlüğü, yerinde bilgi vermek amacıyla Karayolları Kontrol Şefi Murat Yıldırım’ı bölgeye gönderdi. Beraberinde Şantiye Şefi Bayram Develi’yi de getiren Yıldırım, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ile birlikte işleri durma noktasına gelen esnafa süreç konusunda bilgi verdi, görüş ve önerilerini aldı. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Karayolları tarafından yapımı devam eden yeni çevreyolu inşaatı konusunda kendisinden yardım isteyen bölge esnafının çağrısını karşılıksız bırakmadı. İlk olarak geçtiğimiz hafta bölgeye giderek incelemelerde bulunan Başkan Şahin, 26 Eylül 2017 Salı günü de Karayolları Kontrol Şefi Murat Yıldırım’ı bölge esnafıyla görüştürdü. Görüşmede şantiye şefi Bayram Develi de hazır bulundu.

'MAĞDURİYET EN AZA İNDİRİLMELİ'

Karayolları'nın getirdiği hizmetin Alanya adına önemli olduğunu belirten Başkan Şahin, bu çalışmalar yapılırken de mağduriyetin en aza indirilmesi gerektiğine dikkati çekti. Bölge esnafının geçtiğimiz hafta kendisine ulaştığını vurgulayan Başkan Şahin, “Esnafımız yaşadıkları mağduriyetten sonra bizden talepte bulundular. Bölgede incelemelerde bulunduk. Yaptığımız incelemelerden sonra konuyu Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ilettim. O da sağolsun talebimizle yakından ilgilendi, Alanya’ya kontrol şefini gönderdi” dedi. Bölgede Karayolları Kontrol Şefi Murat Yıldırım ile yeniden incelemelerde bulunan Başkan Şahin, “Bu yollar Alanya’mızın geleceği için inşa ediliyor. Biz de bu yolların yapımını destekliyoruz ancak esnafımızın bu çalışmalardan olumsuz etkilenmemesi için de elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Yaşanan mağduriyetin en aza indirilmesi için karayolları yeniden çalışma yapacak. En azından yolun belli bölümüne kadar olan kısmından tek şerit olarak bir yol açılabilir. Biz her zaman esnaflarımızın, vatandaşlarımızın yanındayız. İnşallah bu mağduriyette en kısa sürede en uygun şekilde giderilecek” dedi.

ESNAFTAN ŞAHİN’E TEŞEKKÜR

Konuyla ilgili olarak konuşan bölge esnafları ise, çok büyük mağduriyet yaşadıklarını dile getirdiler. Sorunlarına bir türlü çözüm bulamadıklarını anlatan esnaflar, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e ise tek telefonla ulaştıklarını vurguladılar. Başkan Şahin’e teşekkür eden esnaflar: “Yeni Çevreyolu İnşaatı sebebiyle yollar kapalı. Bu yüzden çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. İş yapamaz hale geldik. Sağolsun ALTSO Başkanımız Mehmet Şahin bir telefonumuzla hemen yardımımıza koştu. Geldi inceledi, yetkililerle görüştü. İnşallah mağduriyetimiz bir nebze olsun giderilecek. Başkanımız Mehmet Şahin'e duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz” dedi.