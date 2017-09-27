Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
101218
ALTIN
147.541
DOLAR
3.5676
STERLİN
4.7883
EURO
4.1930
28 Eylül 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
28 Eylül Günlük Burç Yorumu
28 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
28 Eylül 2017 Alanya -...
Günde bir avuç ceviz hafızayı güçlendiriyor
Cevizin inanılmaz faydası
banner468

Şahin'den Alanya esnafına müjdeli haber!

Yapımı devam eden Yeni Çevreyolu İnşaatı nedeniyle mağdur olan esnafların sorunlarını görüşmek üzere geçtiğimiz günlerde girişimlerde bulunan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e Karayolları Bölge Müdürlüğü’nden yanıt gecikmedi

Şahin'den Alanya esnafına müjdeli haber!

Yapımı devam eden Yeni Çevreyolu İnşaatı nedeniyle mağdur olan esnafların sorunlarını görüşmek üzere geçtiğimiz günlerde girişimlerde bulunan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e Karayolları Bölge Müdürlüğü’nden yanıt gecikmedi

27 Eylül 2017 Çarşamba 10:36
Şahin'den Alanya esnafına müjdeli haber!
banner404

Haber: Alper KUTAY

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in talebini değerlendiren Karayolları Bölge Müdürlüğü, yerinde bilgi vermek amacıyla  Karayolları Kontrol Şefi Murat Yıldırım’ı bölgeye gönderdi. Beraberinde Şantiye Şefi Bayram Develi’yi de getiren Yıldırım, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ile birlikte işleri durma noktasına gelen esnafa süreç konusunda bilgi verdi, görüş ve önerilerini aldı. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Karayolları tarafından yapımı devam eden yeni çevreyolu inşaatı konusunda kendisinden yardım isteyen bölge esnafının çağrısını karşılıksız bırakmadı. İlk olarak geçtiğimiz hafta bölgeye giderek incelemelerde bulunan Başkan Şahin, 26 Eylül 2017 Salı günü de Karayolları Kontrol Şefi Murat Yıldırım’ı bölge esnafıyla görüştürdü. Görüşmede şantiye şefi Bayram Develi de hazır bulundu.
'MAĞDURİYET EN AZA İNDİRİLMELİ'
Karayolları'nın getirdiği hizmetin Alanya adına önemli olduğunu belirten Başkan Şahin, bu çalışmalar yapılırken de mağduriyetin en aza indirilmesi gerektiğine dikkati çekti. Bölge esnafının geçtiğimiz hafta kendisine ulaştığını vurgulayan Başkan Şahin, “Esnafımız yaşadıkları mağduriyetten sonra bizden talepte bulundular. Bölgede incelemelerde bulunduk. Yaptığımız incelemelerden sonra konuyu Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ilettim. O da sağolsun talebimizle yakından ilgilendi, Alanya’ya kontrol şefini gönderdi” dedi. Bölgede Karayolları Kontrol Şefi Murat Yıldırım ile yeniden incelemelerde bulunan Başkan Şahin, “Bu yollar Alanya’mızın geleceği için inşa ediliyor. Biz de bu yolların yapımını destekliyoruz ancak esnafımızın bu çalışmalardan olumsuz etkilenmemesi için de elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Yaşanan mağduriyetin en aza indirilmesi için karayolları yeniden çalışma yapacak. En azından yolun belli bölümüne kadar olan kısmından tek şerit olarak bir yol açılabilir. Biz her zaman esnaflarımızın, vatandaşlarımızın yanındayız. İnşallah bu mağduriyette en kısa sürede en uygun şekilde giderilecek” dedi.
ESNAFTAN ŞAHİN’E TEŞEKKÜR
Konuyla ilgili olarak konuşan bölge esnafları ise, çok büyük mağduriyet yaşadıklarını dile getirdiler. Sorunlarına bir türlü çözüm bulamadıklarını anlatan esnaflar, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e ise tek telefonla ulaştıklarını vurguladılar. Başkan Şahin’e teşekkür eden esnaflar: “Yeni Çevreyolu İnşaatı sebebiyle yollar kapalı. Bu yüzden çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. İş yapamaz hale geldik. Sağolsun ALTSO Başkanımız Mehmet Şahin bir telefonumuzla hemen yardımımıza koştu. Geldi inceledi, yetkililerle görüştü. İnşallah mağduriyetimiz bir nebze olsun giderilecek. Başkanımız Mehmet Şahin'e duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz” dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 27.09.2017 10:46
Anahtar Kelimeler:
Karayolları Bölge MüdürlüğüMehmet şahinALTSO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da Günün Önemli Haberleri
Alanya'da Günün Önemli Haberleri
28 Eylül 2017 Perşembe - Yeni Alanya E Gazetesi
28 Eylül 2017 Perşembe - Yeni Alanya E Gazetesi
Alanya'da büyükşehir umutları yeşerdi
Alanya'da büyükşehir umutları yeşerdi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim