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29 Aralık 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
29 Aralık Günlük Burç Yorumu

Şahin, sosyal sorumluluk projelerini unutmuyor

ALTSO, her yıl olduğu gibi bu yıl da TOBB’dan gelen öğrenci yardımlarına, kendi bütçesinden de katkı yaparak ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdı. Başkan Şahin, hayırsever işadamlarını teşvik etmeyi hedefledikleri bu çalışmanın örnek olması temennisinde bulundu. Şahin, bu yıl da taşımalı eğitim yapan 4 okulda toplam 800 öğrenciye ulaştıklarını söyledi

Şahin, sosyal sorumluluk projelerini unutmuyor

ALTSO, her yıl olduğu gibi bu yıl da TOBB’dan gelen öğrenci yardımlarına, kendi bütçesinden de katkı yaparak ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdı. Başkan Şahin, hayırsever işadamlarını teşvik etmeyi hedefledikleri bu çalışmanın örnek olması temennisinde bulundu. Şahin, bu yıl da taşımalı eğitim yapan 4 okulda toplam 800 öğrenciye ulaştıklarını söyledi

29 Aralık 2017 Cuma 14:19
Şahin, sosyal sorumluluk projelerini unutmuyor
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MİLLİ Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve okul yöneticileri yaptıkları açıklamalarda ALTSO Başkan ve yönetimine teşekkür ettiler. Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, ALTSO’nun her zaman eğitim konusunda öncü bir kurum olduğunu ve başarılı biçimde işbirliği çalışmaları yaptıklarına işaret etti.
ALANYASPOR RENKLERİ COŞKU YARATTI
Alanyaspor’un Turuncu-Yeşil renklerinden oluşan eşofman, tişört, voleybol ve basketbol topu hediye edilen öğrenciler ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e sevgi gösterisinde bulundular. Şahin ve beraberindeki oda yöneticilerinin etrafında sevinç yumağı olan miniklerin coşkusu görülmeye değerdi. ALTSO bu yıl Toslak Sabir Erkin İlköğretim Okulu, Kızılcaşehir İlköğretim Okulu, Değirmendere ilk ve Orta Okulu ile Mahmutlar İmam Hatip İlk ve Orta Okulundaki 800 öğrenciye ulaştı.
ŞAHİN; “ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZ”
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştıklarını belirten ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, hayata geçirdikleri ekonomik amaçlı çok sayıda proje ile birlikte sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem verdiklerini söyledi. Şahin, geleceğin teminatı olan çocuklarımızın özellikle eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için tüm kurum ve kuruluşlara görev düştüğünü belirterek, “Çocuklarımıza büyük önem veriyoruz. Tamam bizim görevimiz şehrimizdeki ticarete katkı yapmak, ekonomik sektörler için projeler üretmek ve girişimcinin önünü açmak ama bence geleceğimiz olan çocuklarımızın geleceği herşeyden önemli. Biz bu projenin bir farkındalık yaratmasını temenni ediyor. Bu çalışmada emekleri nedeniyle yönetim kurulu üyemiz Mehmet Bacaksızoğlu ve Yüksel Kaya’ya, Meclis Üyemiz Mustafa Durusoy’a, ALDOBİR Başkanımız Ahmet Dayanç’a, Genel Sekreterimiz Erhan Akman ile odamız yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ALTSOHüseyin Er
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