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Şahin'in Yat Limanı projesine turizmciden destek

Bakan Çavuşoğlu ve ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'in yoğun çabalarıyla hayata geçirilmeye çalışılan golf tesislerine Alanyalı turizmcilerden de destek geldi

Şahin'in Yat Limanı projesine turizmciden destek

Bakan Çavuşoğlu ve ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'in yoğun çabalarıyla hayata geçirilmeye çalışılan golf tesislerine Alanyalı turizmcilerden de destek geldi

02 Ocak 2018 Salı 20:45
Şahin'in Yat Limanı projesine turizmciden destek
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TÜRK turizminin ilk destinasyonlarından biri olan ancak spor turizminden sınıfta kalan Alanya'da, 'Zengin turist' anlamına gelen golf için harekete geçiliyor. Bilindiği gibi Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkler Mahallesi'nde tahsis edilen alana kurulacak golf tesisleri için iki kez ihale açmış ancak katılan olmamıştı. İki ay önce Finlandiya'dan golf uzmanı bir mimar getirerek bölgede inceleme yaptıran ALTSO Başkanı Mehmet Şahin "Projede yer alacak sahalar mimari açıdan ortaya çıkmaya başladı. Kısa süre içerisinde Sayın Çavuşoğlu'nun onursal başkanlığında bir golf kulübü kurup, projeyi hayata geçireceğiz" demişti. Alanyalı turizmciler de yaşanan bu gelişmeyi değerlendirerek gelinen sürecin son derece olumlu olduğunu belirttiler.
'ÖLÜ SEZONU DİRİLTİR'
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu, "Golf turizmi Belek bölgesinde yoğun bir şekilde yapılıyor. Dünya genelinde Belek çok popüler golf turizmine sahip bir destinasyon. Alanya'da da 5 alan, golf tesisi yapılması için tahsis edildi. Bu golf turizmi yapan turistlerin Alanya'ya gelmesi demek. Özellikle bizim düşük sezonlar dediğimiz kış aylarında bu tür yatırımlar ilaç niteliğinde olacaktır. Yatırımların bir an evvel yapılması turizm sektörü için çok iyi olacaktır. Birçok Avrupalı turisti de Alanya'ya çekecektir" dedi.
'ALANYA ÇITA ATLAR'
SKAL Alanya Dönem Başkanı Mehmet Nedanlı ise, "Mehmet Şahin'in açıklamalarını takip ettiğim kadarıyla, kulüp kurulmasıyla ilgili bir taraftarlıkları var. Bu çok mantıklı. Çünkü bir yerde arzı yaratmazsanız talep oluşmaz. Kulüp vasıtasıyla bu işin meraklılarını bir arada toplayarak bu projeyi rahatlıkla hayata geçirebiliriz. Golf turizmi Alanya'nın çıtasını yukarıya çekecektir. Yüksek bütçeli bir spor dalı olduğu için kaliteyi yukarıya taşımamızı sağlayacaktır" diye konuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Bakan çavuşoğluAltso Başkanı Mehmet şahin
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