Şahin esnafla buluştu

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Toptancı Hali esnaflarından Mustafa Yüksekkaya’nın düzenlediği kahvaltı etkinliğine katıldı. Şahin, "Dostum Mustafa Yüksekkaya'nın düzenlediği kahvaltıya katıldık. Kendisine nazik daveti nedeniyle teşekkür ederim" diye konuştu. ALTSO seçimlerinin 1 Ekim'den 2018'in Nisan ayına ertelenmesi nedeniyle üye ziyaretlerine ara vermeden devam eden, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'ndan Göç İdaresi'nin taşınması konusunda onay alarak binlerce yerleşik yabancıya büyük kolaylık sağlayan Mehmet Şahin, üye odaklı projeler geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti. Şahin'e hal ziyaretinde ALTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kamburoğlu ile Serdar Uygun da eşlik etti.