Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107340
ALTIN
151.347
DOLAR
3.6641
STERLİN
4.8264
EURO
4.3036
12 yıl araştırıldı, sonuçlar korkunç!
12 yıl araştırıldı, sonuçlar korkunç!
Yaşlara göre cinsel yaşam nasıl ilerler?
Yaşlara göre cinsel yaşam nasıl...
iPhone X bekleyenlere kötü haber
iPhone X bekleyenlere kötü haber
banner468

Şahin esnafla buluştu

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Toptancı Hali’nde kahvaltıya katılarak hal esnafının sorunlarını dinledi

Şahin esnafla buluştu

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Toptancı Hali’nde kahvaltıya katılarak hal esnafının sorunlarını dinledi

17 Ekim 2017 Salı 16:09
Şahin esnafla buluştu
banner404

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Toptancı Hali esnaflarından Mustafa Yüksekkaya’nın düzenlediği kahvaltı etkinliğine katıldı. Şahin, "Dostum Mustafa Yüksekkaya'nın düzenlediği kahvaltıya katıldık. Kendisine nazik daveti nedeniyle teşekkür ederim" diye konuştu. ALTSO seçimlerinin 1 Ekim'den 2018'in Nisan ayına ertelenmesi nedeniyle üye ziyaretlerine ara vermeden devam eden, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'ndan Göç İdaresi'nin taşınması konusunda onay alarak binlerce yerleşik yabancıya büyük kolaylık sağlayan Mehmet Şahin, üye odaklı projeler geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti. Şahin'e hal ziyaretinde ALTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kamburoğlu ile Serdar Uygun da eşlik etti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ALTSOMehmet şahinToptancı HalıAli KamburoğluSerdar Uygun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tebrik ziyaretleri tüm hızıyla sürüyor
Tebrik ziyaretleri tüm hızıyla sürüyor
Aksoy muhtarları dinledi
Aksoy muhtarları dinledi
Kavga ettiği müsteşar görevden alınınca canlı yayında göbek attı
Kavga ettiği müsteşar görevden alınınca canlı yayında göbek attı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim