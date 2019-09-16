Şahin'e 'Başhekim' ziyareti

ZİYARETTEN dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak atanan Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı'ya nazik ziyareti için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi. Başkan Şahin, öte yandan Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez’i de makamında ağırladı.