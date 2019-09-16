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Şahin'e 'Başhekim' ziyareti

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret etti.

GÜNCEL 16.09.2019, 22:04
Şahin'e 'Başhekim' ziyareti
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ZİYARETTEN dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak atanan Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı'ya nazik ziyareti için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi. Başkan Şahin, öte yandan Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez’i de makamında ağırladı.

#Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi #ALKÜ #Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı
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