Şahin'den gençlere çağrı! ‘Başarı için mutlaka risk alın’

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, her ay gerçekleştirilen komite toplantılarının yanı sıra çeşitli organizasyonlarla da ALTSO üyeleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Şahin, dün de kadın ve genç girişimciler kurulu üyeleriyle kahvaltılı istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıya, ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Burcu Haboğlu Baba, Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serdar Uygun ve çok sayıda kadın ve genç girişimci katıldı. Toplantıda ilk konuşmaya yapan ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Anastasia Petrova Çetinkaya, ALTSO yönetimi ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, Alanya’da yerleşik olarak yaşayan ve ticaretle uğraşan Yeni Alanyalıların da ALTSO’nun projelerinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

KADIN VE GENÇLERDEN TEŞEKKÜR

ALTSO Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serdar Uygun ise genç girişimciler olarak ALTSO yönetiminin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, girişimciliği destekleyen Başkan Şahin’e teşekkür etti. Uygun’dan sonra söz alan Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Burcu Haboğlu Baba da kadın girişimciliğin ülkemizde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Yaptıkları çalışmalar hakkında da katılımcılara bilgiler aktaran Baba, “Kadın girişimcilerimiz için önemli projeleri hayata geçirdik, yeni projeler konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Kadın girişimcilerimiz için eğitimler ve yarışmalar düzenledik. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e girişimciliğe verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

‘KADIN VE GENÇLERİN YANINDAYIZ’

Konuşmasında kadın ve genç girişimcilerin ülkemiz ekonomisine yaptığı katkılardan bahseden ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, yönetim kurulu faaliyetleri konusunda da katılımcıları bilgilendirdi. ALTSO tarihinde ilk kez bir kadının kendi döneminde yönetime girdiğine vurgu yapan Başkan Şahin, “ALTSO tarihinde ilk kez benim ilk dönemimde yönetim kurulunda bir kadına yer verdik. Banu Okan Kavukçu 1991 yılında kurulan ALTSO’nun ilk kadın yönetim kurulu üyesi oldu. İkinci dönemimde ise Fatma Taşpınar hanımefendi başkan yardımcım oldu. Ayrıca ALTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Burcu Haboğlu Baba da yönetim kurulu kararıyla Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serdar Uygun’la birlikte yönetim kurulu toplantılarımıza katılıyor. Bu durum, ALTSO olarak kadın ve gençlerimizi ne kadar önemsediğimizin bir göstergesidir” dedi.

‘RİSK ALIN, MUTLAKA YATIRIM YAPIN’

Başkan Şahin, “Gençlerimize ve kadınlarımıza fırsat verildiği takdirde büyük başarı hikayeleri ortaya çıkıyor. Girişimci arkadaşlarımıza buradan şunu söylemek istiyorum. Risk alın, yatırım yapın, sorumluluk alın. Risk almadan, mücadele etmeden başarı gelmez. Biz ALTSO yönetimi olarak kadın ve genç girişimcilerimize gerektiğinde pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Onlarla uyum içerisinde çalışıyoruz. Her zaman söylerim, devir petrolü, doğalgazı çok olan değil, girişimcisi çok olan ülkelerin devridir. Bu bakımdan genç ve kadın girişimcilerimize desteğimiz devam edecektir” dedi. ALTSO Ankara İrtibat Ofisi, KOSGEB Destekli yurtdışı iş gezileri, KOSGEB Girişimcilik Kursu gibi konularda da bilgiler aktaran Başkan Şahin, “ALTSO yönetimi olarak yoğun şekilde Alanya ve üyelerimiz için çalışıyoruz. Her şey Alanya’mız için” diye konuştu. Başkan Şahin ayrıca Alanya’yı yakından ilgilendiren Ankara İrtibat Ofisi, marka otel, Güzelbağ Sanayi Sitesi, golf merkezleri, doğalgaz projeleri ile eğitim, turizm ve tarım alanlarında yürüttükleri projeler konusunda da katılımcıları bilgilendirdi.