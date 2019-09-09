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Şahin'den Belarus çıkarması 

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Ivje Belediye Başkanı Aleksandr Ivanovich Bulak ve Grodno Valisi Vladimir Vasilyevich Kravtsov’un davetiyle bugün gittiği Belarus’ta çeşitli temaslarda bulunacak 

GÜNCEL 09.09.2019, 14:30
Şahin'den Belarus çıkarması 
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ALTSO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Anastasia Petrova Çetinkaya ile birlikte Belarus’a giden Şahin’in ekonomik, sosyal ve eğitim alanlarında işbirliği çalışmaları yürüteceği öğrenildi. 3 gün sürecek gezide Şahin’in, belediye ve valilik dışında ticaret odaları ve sivil toplum kuruluşlarında da temaslarda bulunarak yurda döneceği açıklandı.

#ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası #mehmet şahin #Aleksandr Ivanovich Bulak #Vladimir Vasilyevich Kravtsov #Belaru
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