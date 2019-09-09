Şahin'den Belarus çıkarması 

ALTSO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Anastasia Petrova Çetinkaya ile birlikte Belarus’a giden Şahin’in ekonomik, sosyal ve eğitim alanlarında işbirliği çalışmaları yürüteceği öğrenildi. 3 gün sürecek gezide Şahin’in, belediye ve valilik dışında ticaret odaları ve sivil toplum kuruluşlarında da temaslarda bulunarak yurda döneceği açıklandı.