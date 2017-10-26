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Şahin'den Baykal'a ziyaret

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı tedavi gördüğü Ankara İbn-i Sina Hastanesi’nde ziyaret etti

Şahin'den Baykal'a ziyaret

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı tedavi gördüğü Ankara İbn-i Sina Hastanesi’nde ziyaret etti

26 Ekim 2017 Perşembe 16:18
Şahin'den Baykal'a ziyaret
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GEÇEN hafta yaşadığı rahatsızlık sonucu yoğun bakım servisine alınan ve halen burada bulunan Baykal’ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Baykal’ın kızı Aslı Baykal’a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Ziyareti hakkında bir değerlendirme yapan Şahin, "Türk siyasetine damga vurmuş isimlerden biri olan Sayın Deniz Baykal’ın tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesi’ne giderek kızı Aslı hanımefendiye 'geçmiş olsun' dileklerimi ilettim. Yüce Allah'tan acil şifalar dilerim” dedi.

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