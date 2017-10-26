Şahin'den Baykal'a ziyaret

GEÇEN hafta yaşadığı rahatsızlık sonucu yoğun bakım servisine alınan ve halen burada bulunan Baykal’ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Baykal’ın kızı Aslı Baykal’a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Ziyareti hakkında bir değerlendirme yapan Şahin, "Türk siyasetine damga vurmuş isimlerden biri olan Sayın Deniz Baykal’ın tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesi’ne giderek kızı Aslı hanımefendiye 'geçmiş olsun' dileklerimi ilettim. Yüce Allah'tan acil şifalar dilerim” dedi.