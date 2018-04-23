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Şahin'den Ankara değerlendirmesi

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin geçtiğimiz günlerde yeni yönetimiyle birlikte gerçekleştirdiği Ankara ziyaretlerini değerlendirdi

Şahin'den Ankara değerlendirmesi

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin geçtiğimiz günlerde yeni yönetimiyle birlikte gerçekleştirdiği Ankara ziyaretlerini değerlendirdi

23 Nisan 2018 Pazartesi 13:57
Şahin'den Ankara değerlendirmesi
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GEÇEN hafta Ankara'ya giderek Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'yla görüşen Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Şahin, ziyaretlerle ilgili oda binasında değerlendirme toplantısı yaptı.
TURİZM POLİSİ UYGULAMASI İSTEDİK'
Bakan Çavuşoğlu'yla yaptıkları görüşmeyi değerlendiren Şahin, "Bakanımızdan Alanya'nın ihtiyacı olan bazı konularda talebimiz oldu. En başta turizm polisi departmanı kurulmasını rica ettik. Kendisi de gerekli girişimlerde bulundu. İnşallah önümüzdeki günlerde kurulmasını bekliyoruz. Güvenlik olmazsa olmaz. Yaşanacak olaylara anında müdahale etme açısından ve zaten güvenliği gayet iyi olan Alanya'ya katkı sağlaması açısından önemli bir uygulama olduğunu düşünüyorum" dedi.
'CLK'NIN UYGULAMASINA KARŞIYIZ'
CLK Akdeniz'in uyguladığı bir depozito uygulaması olduğunu söyleyen ve bu uygulamayı yanlış bulduklarını da Çavuşoğlu'na ilettiklerini belirten Şahin, "Bu konuyu da bakanımıza bildirdik. Kendisi de bunun doğru bir uygulama olmadığını dile getirdi. Konuyla alakalı olarak ilgili kişilerle irtibata geçildi. İlerleyen günlerde gerekli girişimler yapılacaktır" diye konuştu.
'YENİ SİSTEMDE SORUNLAR VAR'
Çalışma izinleri ile ilgili yeni geçilen sistemde de bazı sorunlar olduğunu belirten Şahin, "İzinleri sonuç alma süreleri daha uzun bir zaman yayılmaya başladı. Bu konudaki sıkıntımızı da bakanımıza bildirdik. Ayrıca ülkemizde 1 milyon dolarlık yatırım yapana vatandaşlık veriliyor. Biz bu rakamın 300 bin dolar veya daha aşağısına çekilmesi için de talebemizi ilettik. Böyle bir uygulama yapılırsa bu inşaat sektörünün de canlanmasını sağlar" ifadelerini kullandı.

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ALTSOMehmet şahinAnkaraTobbRifat Hisarcıklıoğlu
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