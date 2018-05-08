Şahin, Alanya ticareti için yeni projelerini ilk kez Dim TV'de açıklayacak

Haber: Alper KUTAY

4 NİSAN'DA yapılan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde ikinci kez başkan seçilen Mehmet Şahin, 11 Mayıs Cuma günü Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'de ekranlara gelecek olan Alper Kutay'la Politika Kulisi'ne konuk olacak. Geride kalan 4 yılda yaptıklarının yanı sıra önümüzdeki süreçte Alanya ticareti için hayata geçireceği projeleri anlatacak olan Şahin, turizm, tarım, emlak ve inşaat sektörüne yönelik de açıklamalarda bulunacak. Mehmet Şahin'in katılacağı Politika Kulisi, 11 Mayıs Cuma günü Dim TV'de saat 19.30'da başlayacak.