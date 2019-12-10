Şahin: Alanya'nın sorunlarını da çözümlerini de biliyoruz

ALTSO üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Başkan Şahin, odanın gerçek sahipleri olarak nitelendirdiği üyelerin görüş ve fikirlerini alıp, planlanan projeler konusunda bilgiler aktardı.



Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan Mehmet Şahin, her yıl 24 meslek grubuyla gerçekleştirilen kahvaltılı istişare toplantılarına bu yıl da hız kesmeden devam ediyor. 10 Aralık 2019 Salı günü de Alanya Öğretmenevi’nde 16. ve 20. Meslek grubunda faaliyet gösteren üyelerle bir araya gelen Başkan Şahin, “Göreve geldiğimiz 2013 yılından bu yana her yıl üyelerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Onların görüş ve önerileri, sorunlarının çözümü için elimizden gelen gayreti gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz. Üyelerimizin sorunlarının takipçisiyiz” dedi.

ŞAHİN: ‘KURUM MÜDÜRLERİMİZİ DE DAVET EDİYORUZ’

İstişareli toplantılara kurum müdürlerini de davet ettiklerine dikkat çeken Başkan Şahin, “Oda olarak kurumlarla işbirliği içerisindeyiz. Zaman zaman üyelerimizin talepleri oluyor ve bu talepleri kanuni çerçevede karşılayabilmek adına değerli müdürlerimiz ile temasa geçiyoruz. Bu toplantılarda da müdürlerimiz ile üyelerimizi bir araya getirmeye özen gösteriyoruz. Bu sayede çok daha sağlıklı bilgilendirme yapma imkânı yakalıyoruz” dedi.

Göreve gelir gelmez üyelerle bir araya gelmeye başladıklarına vurgu yapan Başkan Şahin, “İlk dönemimizde göreve gelir gelmez üyelerimizle görüş alışverişinde bulunmaya başladık. Zaten her ay bir kez komite toplantısı oluyor. Orada üyelerimizin sorunlarını komite üyelerimiz dile getiriyor. Bunun yanında ise yılda bir kez her meslek grubumuzla kahvaltılı istişare toplantısında bir araya gelip, onların sorunlarını dinliyoruz. Ayrıca bütün üyelerimizin katıldığı iftar organizasyonuyla bir araya geliyoruz. Üyelerimizi bugüne kadar unutmadık. Bundan sonra da unutmayacağız” dedi.

ŞAHİN: ‘SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNÜ BİLİYORUZ’

Başkan Şahin, “Alanya’mızın sorunlarını ve çözümünü biliyoruz. Üyelerimizin istekleri doğrultusunda elimizden gelen gayreti gösterip çalışmaya devam edeceğiz. Burada her türlü görüş, öneri ve eleştiriye açık bir ortam dizayn ettik. Üyelerimizden gelen her türlü öneri ve eleştiri bizler için çok kıymetli. Bu sayede çalışmalarımızda başarıyı yakalıyor ve aldığımız hizmet bayrağını daha ileriye taşıyabiliyoruz ” dedi.

ALTSO Yönetim Kurulu faaliyetlerini de üyelerle paylaşan Başkan Şahin, KOSGEB destekli yurt dışı iş gezileri, eğitim çalışmaları, tarım, yükseköğrenim çalışmaları ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek projeler konusunda da katılımcıları bilgilendirdi.

Başkan Şahin ayrıca, ALTSO Akademi’nin 2019 Yılı 2. Dönem Kişisel Gelişim Seminerleri hakkında da katılımcıları bilgilendirerek, eğitimlere tüm üyeleri davet etti.