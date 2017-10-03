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Şahin 7/24 sahada

Üye ziyaretlerine devam eden ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Mimarlar Günü nedeniyle Alanya Mimarlar Odası'nı ziyaret ederek mimarların gününü kutladı

Şahin 7/24 sahada

Üye ziyaretlerine devam eden ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Mimarlar Günü nedeniyle Alanya Mimarlar Odası'nı ziyaret ederek mimarların gününü kutladı

03 Ekim 2017 Salı 16:40
Şahin 7/24 sahada
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Haber: Alper KUTAY

1 EKİM'DE yapılması beklenirken Bakanlar Kurulu kararıyla 2018'in Nisan ayına ertelenen Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimlerinde yeniden aday olan mevcut ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, üye ziyaretlerine tüm hızıyla devam ediyor. Sabah saatlerinde Antalya 1. Amatör Lig'de mücadele eden ve elde ettiği sonuçlarla iddialı bir kulüp haline gelen Mahmutlarspor'un yönetimi Şahin'i ziyaret etti. Kulüp Başkanı Yılmaz Bağışlar ve yönetimini makamında ağırlayan Şahin, takıma ve yönetime başarılar diledi. Bağışlar ve yöneticiler ise Şahin'e Mahmutlarspor'un mavi beyaz formasını hediye etti. Mimarlar Günü dolayısıyla Alanya Mimarlar Odası Başkanı Bora Tokay ve yönetimini de ziyaret eden Şahin, tüm mimarların gününü kutladı. Şahin daha sonra üye ziyaretlerine devam etti.

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Mehmet şahinMimarlar GünüAlanya Mimarlar Odası
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