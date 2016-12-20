Sahilde yürüyüş yapanlar bakakaldı 

MARMARİS'İN Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil şeridinde, denizin yaklaşık 4 metre çekildi. Teknelerin demir attığı Kordon Caddesi ve Yat Limanı'nda da denizin çekilmesi halkta şaşkınlık yarattı.

Atatürk Caddesi'nde karaya çekilmiş su sporları aletlerinin başında bekleyen su sporları işletmecisi Yalçın Sümen, eline metreyi alarak denizin ne kadar çekildiğini gösterdi. 2 gündür çekilmelerin olduğunu ama bugün çekilmenin gözle görünür hale geldiğini bildiren Sümen, "İki gündür Muğla ve çevresinde depremler oluyor. Marmaris'te deprem olabilir mi diye düşündüm. Alanında uzman arkadaşlarımla görüştüğümde deprem habercisi olmadığını, her yıl Marmaris'te yaşanan atmosferik olay olduğunu söylediler" dedi. Denizin çekildiğini fark eden bazı vatandaşlar ise öz çekim yaparak sosyal medyada paylaşarak 'Deprem habercisi mi ?' yorumları yazdı. Deniz çekilmesi ile ilgili telefonla açıklama yapan Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz, "Marmaris ve çevresinde her yıl Aralık sonu ve Ocak ayı arasında yaşanılan bir durum. Son günlerde gökova ve Rodos Adaları çevresinde yaşanan sismik (deprem) hareketleriyle bir alakası yoktur. Deniz çekilmesi tamamen atmosferik bir olaydır, halkımız endişeye kapılmasın" dedi.





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