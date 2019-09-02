Sahil yoluna bakım

ALANYA, Oba ve Tosmur arasında bulunan sahil yolu yerli vatandaşların ve turistlerin yürüyüş ve spor yaptıkları en önemli yerlerden biri. Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içinde yer alan yolda, Park ve Bahçeler, Temizlik ekipleri başta olmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Şube Müdürlüğü ekipleri herhangi bir sorun yaşanmaması için çalışıyor. Alanya’nın göz önündeki en önemli sahil bandı olan yolu aydınlatan, aydınlatma direklerindeki arızalar ekipler tarafından gece ve gündüz yapılan çalışmalarla giderildi. Patlak ve bozuk ampüller yenileri ile değiştirilirken, direklere de genel bakım yapıldı. Çalışmaların ardından sahil yolu gece pırıl pırıl oldu.