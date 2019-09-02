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Son Dakika

Sahil yoluna bakım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya genelindeki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sorumluluk alanı içindeki yerlerde tespit edilen sorunlara anında müdahale eden Alanya Şube Müdürlüğü ekipleri, sorunları tek tek ortadan kaldırıyor

GÜNCEL 02.09.2019, 22:05 Enes Subaşı
Sahil yoluna bakım
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ALANYA, Oba ve Tosmur arasında bulunan sahil yolu yerli vatandaşların ve turistlerin yürüyüş ve spor yaptıkları en önemli yerlerden biri. Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içinde yer alan yolda, Park ve Bahçeler, Temizlik ekipleri başta olmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Şube Müdürlüğü ekipleri herhangi bir sorun yaşanmaması için çalışıyor. Alanya’nın göz önündeki en önemli sahil bandı olan yolu aydınlatan, aydınlatma direklerindeki arızalar ekipler tarafından gece ve gündüz yapılan çalışmalarla giderildi. Patlak ve bozuk ampüller yenileri ile değiştirilirken, direklere de genel bakım yapıldı. Çalışmaların ardından sahil yolu gece pırıl pırıl oldu.

#Sahil yolu #Antalya Büyükşehir Belediyesi #Alanya geneli
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