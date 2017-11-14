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Sahibi olduğu Pitbull’dan korkunca bu hale geldi

Erzurum’da sahibi olduğu Pitbull cinsi köpekten korkup, kaçarken, ayağının takılması sonucu ateşe düşen Oğuzhan Çelik (25), hastanelik oldu. Köpeğini gezdirmek için dışarı çıktığını anlatan Çelik, "Yırtıcı ve saldırgan olarak bildiğim Pitbull’dan korkup, kaçmak isterken, ayağım taşa takıldı ve mahalledeki gençlerin ısınmak için yaktığı ateşin içine düştüm. Üzerimdeki kıyafet alev alınca vücudumun yukarısı, üçüncü derecede yandı" dedi

Sahibi olduğu Pitbull’dan korkunca bu hale geldi

Erzurum’da sahibi olduğu Pitbull cinsi köpekten korkup, kaçarken, ayağının takılması sonucu ateşe düşen Oğuzhan Çelik (25), hastanelik oldu. Köpeğini gezdirmek için dışarı çıktığını anlatan Çelik, "Yırtıcı ve saldırgan olarak bildiğim Pitbull’dan korkup, kaçmak isterken, ayağım taşa takıldı ve mahalledeki gençlerin ısınmak için yaktığı ateşin içine düştüm. Üzerimdeki kıyafet alev alınca vücudumun yukarısı, üçüncü derecede yandı" dedi

14 Kasım 2017 Salı 11:12
Sahibi olduğu Pitbull’dan korkunca bu hale geldi
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OLAY 2 Kasım günü, merkez Yakutiye ilçesindeki Gez mahallesinde meydana geldi. Refahiye ilçesindeki arkadaşının 1 ay önce hediye ettiği Pitbull cinsi köpeği gezdirmek için dışarı çıkaran Oğuzhan Çelik, akşam eve dönerken, mahallede gördüğü arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. Bu sırada köpek, değişik sesler çıkarmaya başladı. Yırtıcı ve saldırgan olarak bildiği köpekten korkup, kaçmak isteyen Çelik’in ayağı, taşa takıldı. Arkadaşlarının yaktığı ateşe düşen Çelik’in üstündeki kıyafetler alev aldı. Giysilerini saran alevler güçlükle söndürülürken, Çelik’in vücudunun belden yukarısının büyük bölümünde 3’üncü derece yanık meydana geldi. Çelik, otobüse binerek, gittiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanık servisinde tedaviye alındı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu ve ameliyat olacağını belirten Çelik, Pitbull cinsi köpeğinden olay sonrası haber almadığını söyledi. Çelik, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Arkadaşımın hediye ettiği Pitbull’u gezdirmek için dışarı çıkardım. Eve doğru giderken, arkadaşları görüp, sohbet ettik. Pitbull, bu sırada hiç duymadığım garip sesler çıkarmaya başladı. Korkup, kaçarken, ayağım taşa takıldı ve ateşin üzerine düştüm. Elbiselerim yanınca vücudum, zarar gördü. Otobüse binip, hastaneye geldim. Pitbull’dan ise hiçbir haberim yok" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ErzurumPitbull
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