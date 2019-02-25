Sahaya güçlü indiler! Yücel’den Dim Vadisi çıkarması

Haber: Alper KUTAY

BAŞKAN Yücel’e Dim Vadisi’ndeki mahalle ziyaretlerinde Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da eşlik etti. Sırasıyla Kuzyaka, Uzunöz, Gümüşkavak, Yalçı, Dim Alacami ve Dim Bucak mahallelerine giden Başkan Yücel’in programında ayrıca Cumhur İttifakı’nın meclis üyesi adayları da hazır bulundu. Meclis üyesi adayları; Kerim Aydoğan, Mehmet Ali Kiriş, Ali Şahin, Alper Birer, Melike Nazifoğlu, Pauline Müftüoğlu, Tunahan Kasapoğlu, Muammer Özbudak, Mehmet Ali Tekin, Bilal Azak, Kerim Ertekin, Meliha Aras Erdoğan, Mustafa Sünbül, Ahmet Dayanç, Nuri Tokuş, Arif Tok, Emine Hacıgökmen Çalış, Kayhan Balta, Ali Rıza Kayacı, Mehmet Babaoğlu, Mehmet Şenli, Merve Baysal, Mustafa Keşoğlu, Uğur Oğuz, Erkan Cebeci, Tuncay Sarmaz, Ahmet Edişmen, Fatma Ünal Akın, Cengiz Toksöz, Mehmet Akman, Şenay Demirtaş Akın, Özlem Payalıoğlu ve Sevda Özaslan’ın yanı sıra kontenjan listesindeki Adem Er, Mustafa Tuna, Fevzi Aladdinoğlu ve Mustafa Toksöz de programda katıldı.