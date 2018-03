Sağlıkçılar isyan etti

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Sağlık Sen, Tabip Odası, Türk Tabipler Birliği, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ve sağlık emek örgütleri temsilcileri yaşadıkları sorunlarla ilgili basın açıklaması yaptı. Alanya Devlet Hastanesi önündeki açıklamaya sağlık çalışanları da destek verdi. Grup adına konuşan Gülçin Kılınç, dün itibariyle ülke genelinde acil ve yoğun bakım birimleri dışında sağlık hizmeti veremeyeceklerini söyledi. Kılınç "Tüm sağlık çalışanları insanüstü bir çabayla performans ve şiddet baskısı altında, sağlıksız koşullarda taşeron sistemiyle çalıştırılıyor. Çalışma koşullarımızın acilen düzeltilmesini talep ediyor, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve tüm yetkilileri yeni angaryalar yükleme, nöbetler ekleme gayretleri yerine, taşeron sistemine 'çağdaş köleliğe' son vermeye çağırıyoruz. Çalışırken de emeklilikte de insanca yaşayabilecek güvenceli bir gelir istiyor, emekliliğe yansıyan temel ücretlerimizin arttırılmasını talep ediyoruz. Yıllarca haftada 40 saatlik yasal sürenin çok üzerinde ve ağır koşullarda çalıştığımız halde bugüne dek bir türlü verilmeyen fiili hizmet zammını talep ediyoruz. Paran kadar sağlık, kazanabildiğin kadar ücret dayatması nedeniyle endişeliyiz. Sağlık çalışanlarına saygı, sağlık hizmetine güven her geçen gün daha da bozuluyor. Sağlığımız bozuluyor, mesleğimizden soğuyoruz. Her adım ve aşamada talep edilen katkı, katılım, fark, istisnai hizmet, özel hizmet adı altında alınan ilave ücretlerin kaldırılmasını istiyoruz. Taleplerimiz yerine getirilsin, halkın sağlık hakkı kısıtlanmasın diye bugün (dün) itibariyle ülke genelinde acil ve yoğun bakım gibi birimler hariç sağlık hizmeti verilen her yerde, sağlık, emek-meslek örgütleri ve tüm sağlık çalışanlarıyla dayanışma içinde sağlık hizmeti sunamayacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.