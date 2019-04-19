Sağlık turizminde hedef 3,5 milyar dolar

Yaklaşık 120 ülkeden hasta kabul eden ve geçen yıl sağlık turizminde 2,5 milyar dolarlık gelir sağlayan Türkiye, bu yıl 3,5 milyar dolarlık gelire ulaşmayı hedefliyor

Sağlık turizminde hedef 3,5 milyar dolar
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ÖZEL Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Yönetim Kurulu  Başkanı Reşat Bahat, Türkiye'nin dünyada ve bölgesinde sağlık  turizminde ve sağlık alanında lider konumunda olduğunu söyledi.

Sağlık sistemi, özel, devlet hastaneleri ile özellikle şehir  hastanelerinin sağlık turizmi konusunda çok iyi konumda bulunduğunu belirten  Bahat, çok iyi yetişmiş hekimlere, hemşirelere ve sağlık çalışanlarına sahip  olduklarını kaydetti.

2023 yılı için 20 milyar dolarlık bir hedef belirlendiğini ancak buna  ulaşmanın şu anda zor göründüğünü ifade eden Bahat, şöyle konuştu:

"İstediklerimizin yapılması, projelerimizin hayata geçirilmesiyle  Türkiye çok kısa sürede 10 milyar doları geçen sağlık turizmine sahip olacaktır.  Şu anda bile 2,5 milyar doları geçmiş durumdayız. Dünyanın 120 ülkesinden  ülkemize hasta getiriyoruz. Çok nitelikli işler yapıyoruz, karaciğer, ilik nakli  gibi. Sadece saç ekimiyle ya da plastik cerrahi işlemleriyle ülkemiz ya da  hastanelerimiz anılmıyor. Dünyada çok az ülkenin ve çok az hastanenin yapabildiği  işlemleri yapabiliyoruz. Çok yüksek teknolojiyle yapıyoruz bunları.  Misafirlerimizi oldukça mutlu ediyoruz."

Bahat, sağlık turizminde sadece hastanelerin değil, Antalya, İstanbul,  İzmir gibi marka şehirlerde var olan çok güzel tesislerin, otellerin de etkili  olduğuna işaret etti.

"NORMAL TURİSTTEN DAHA FAZLA PARA HARCIYORLAR"
Sağlık turizminin istihdama ve döviz girdisine çok ciddi katkı  sağladığını dile getiren Bahat, "Sadece sağlıkları için ülke değiştiren insanlar  normal turistin 10 katına yakın para harcıyorlar ülkemizde." diye konuştu.

Sadece medikal turizm değil, kaplıca, yaşlı bakım turizmi gibi  alanların da sağlık turizmi olarak değerlendirildiğini belirten Bahat, "Bu yıl  inşallah bir aksilik olmazsa sağlık turizmi sektöründe 3,5 milyar doları geçecek  bir gelir bekliyoruz. Gerekli altyapımız var ama daha fazla doktora, cihaza,  finansa, krediye ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Ağırlıklı olarak Türkiye'nin etrafındaki ülkelerden hastanın geldiğini  dile getiren Bahat, sağlıkta ulaşımın çok önemli olduğunu, 3-4 saat gibi uçuş  mesafesindeki ülkelerin büyük oranda Türkiye'yi tercih ettiklerini vurguladı.

Bahat, Avrupa, Asya ve Afrika'dan özellikle istikrarsız ülkelerden  daha fazla insanın Türkiye'ye geldiğini bildirdi.

Türk Hava Yolları başta olmak üzere hava yolu şirketlerinin de sağlık  turizminin gelişmesinde ciddi rolü bulunduğunu belirten Bahat, devletin de  sağladığı teşviklerin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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