 Sağlık turizmi için üçlü ve güçlü birlliktelik

ÖĞRENCİLER ile tanışma, aynı zamanda dernek faaliyetlerimiz ve derneğin üniversitemize yapabileceği katkılara yönelik olarak ALSTUD (Alanya Sağlık Turizmi Derneği ) yönetim kurulu üyesi Uz. Fizyoterapist Ceyda Görücü ev sahipliğinde Admiral Resort’te yapılan kahvaltı organizasyonuna, ALSTUD Başkanı Dr. Tevfik Yazan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ve dernek yönetim kurulu üyeleri Ahmet Girgin, Dr. Erkan Karadağ ve Dr. Tuncay Sarmaz eşlik ettiler. Kahvaltı sonrasında dernek yönetim kurulu; sayın rektör ve sayın başhekime derneğin bölgesel, ulusal ve uluslararası faaliyetleri hakkında detaylı bir sunum yaptı. Ayrıca, yapılacak işbirliği sayesinde bölgeye katkıları masaya yatırıldı. Sunum sonrasında yapılan toplantıda, Eğitim Araştırma Hastanesi’nin, Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezleriyle ve üniversitede kurulmasını kararlaştırılan Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Eğitim Merkeziyle, ALSTUD(Alanya Sağlık Turizmi Derneği )un yurtdışı bağlantıları da kullanılarak , Türk doktorların yansıra yabancı doktorlara sertifikalı eğitim veren bir üniversite olarak sağlık ve eğitim turizmine katkı verilmesine, aynı zamanda (TURSAF) Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu Başkanı’da olan Dr. Tevfik Yazan ülkemizdeki faaliyet gösteren diğer il derneklerinin ve yurtdışında TURSAF’a destek veren sağlık turizmi akademisyen ve sektör temsilcililerinin danışma kurulu üyeliği konusunda işbirliği yapılmasına, üniversite bünyesinde yeni bir trend olan sağlık turizminin, bölgesel ve ulusal çapta akademik kararların verildiği, sağlık turizmi personellerinin yetiştirildiği, mevzuat ve planlama çalışmalarının yapıldığı , sektör temsilcileri ve yatırımcılara destek veren önemli bir bilim merkezi olan Sağlık Turizmi Araştırma Ve Uygulama Merkezinin kurulmasına, ayrıca dernek olarak tüm yurt dışı bağlantıları kullanılarak yabancı öğrenci sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasına, yurt içi ve yurt dışı kongre, çalıştay ve sempozyumlarda üniversite ile işbirliği yapılmasına karar verildi. Dr .Yazan kahvaltı organizasyonundan oldukça memnun olduğunu ifade etti. Sayın rektör ve sayın başhekimin sağlık turizmine gösterdikleri yakın alakanın ve işbirliğinin, üniversite, hastane ve sektör temsilcilerinin bir arada ortak çalışarak ülkemize ve bölgemize ciddi katkı sağlayacağını, Alanya’mızın bu kümelenme çalışması ile sağlık turizminde akademik ve reel sektör buluşmasının örnek bir modeli olacağını ve tüm dünyada bir cazibe merkezi olacağını belirtti. Ayrıca Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan ve Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’ya teşekkür etti.